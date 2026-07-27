ولي العهد يهنئ فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء مولدوفا

الأولىولي العهد يهنئ فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء مولدوفا صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ 27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فاسيلي توفان، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية مولدوفا. وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.