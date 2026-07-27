السياسة

وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزير خارجية عُمان

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ      27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والدفع بالجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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