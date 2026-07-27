هجوم مسيرة يقتل 16 مدنياً في دارفور.. الجيش السوداني يطرد الدعم السريع من محيط «بارا»

البلاد (الخرطوم)

أحرز الجيش السوداني تقدماً ميدانياً جديداً في ولاية شمال كردفان، بعدما أعلنت”القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح” المتحالفة معه طرد قوات الدعم السريع من عدد من المناطق المحيطة بمدينة بارا، في وقت واصلت فيه قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيّرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 16 مدنياً في ولاية شمال دارفور.

وأعلنت القوة المشتركة “تحرير” مناطق بركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارا من وجود قوات الدعم السريع، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على شمال كردفان، حيث تتواصل المعارك بين الطرفين للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض والمناطق المحيطة بهما.

وأكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش، أن ما تحقق يمثل”بداية مرحلة جديدة من الحسم”، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع.

وتكتسب ولاية شمال كردفان أهمية استراتيجية لكونها تشكل ممراً يربط إقليم دارفور، الذي تنتشر فيه قوات الدعم السريع، بالعاصمة الخرطوم وولايات شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش، ما يجعلها إحدى أبرز ساحات القتال في الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وفي المقابل، كثفت قوات الدعم السريع هجماتها الجوية، إذ أسفرت غارة بطائرة مسيّرة استهدفت تجمعاً للمدنيين قرب بئر مياه في منطقة أندرو بمحلية الطينة الحدودية في شمال دارفور عن مقتل أكثر من 16 شخصاً وإصابة العشرات، وفق مصادر ميدانية، كما تسببت في نفوق عدد من الدواب التي يعتمد عليها السكان في نقل المياه.

وتشهد محلية الطينة هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة تستهدف مناطق تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين، بينما تواصل القوات المشتركة والجيش عمليات تأمين المناطق التي استعاداها أخيراً في شمال كردفان.

وكانت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع قد قتلت، الخميس الماضي، 15 شخصاً في قرية بربر بولاية شمال كردفان، في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة التي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وألحقت أضراراً بالبنية التحتية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف، وشُرد الملايين، فيما تصف الأمم المتحدة الأزمة بأنها الأكبر إنسانياً في العالم، وسط تحذيرات من استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة القتال في إقليمي كردفان ودارفور.