نيابة عن ولي العهد.. الأمير منصور بن متعب يحضر احتفال جمهورية المالديف بالاستقلال

البلاد (ماليه)
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، احتفال جمهورية المالديف بالذكرى الحادية والستين للاستقلال.
ونقل سموه لفخامة الدكتور محمد مُعِزّ رئيس جمهورية المالديف، خلال لقائه به ضمن الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة ماليه، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- بهذه المناسبة، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف بمزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف يحيى بن حسن القحطاني.
ونقل سموه لفخامة الدكتور محمد مُعِزّ رئيس جمهورية المالديف، خلال لقائه به ضمن الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة ماليه، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- بهذه المناسبة، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف بمزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف يحيى بن حسن القحطاني.