نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 108 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

البلاد (الرياض)

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم، حفل تخريج الدفعة 108 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.

وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة رحّب فيها بسموه، مثمنًا رعايته حفل تخريج الدفعة 108 من طلبة الكلية الذين أكملوا جميع مراحل التدريب وفق أحدث المنظومات في علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين أشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية.

إثر ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم ألقوا نشيد الكلية وأُعلنت النتائج، وكرَّم سمو نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم عُزف السلام الملكي والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين.