السياسة

مصر تدين الهجمات التي استهدفت المملكة

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ      27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (القاهرة)
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالمسيّرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددةً على رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها، وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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