كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. الكشف عن أحدث تشكيلات المنتخبات المشاركة في ألعاب ببجي باتل جراوندز وببجي موبايل وفالورانت وستريت فايتر 6

البلاد (الرياض)

كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أحدث المستجدات في تشكيلات المنتخبات الوطنية المشاركة في منافسات ببجي باتل جراوندز، وببجي موبايل، وفالورانت، وستريت فايتر 6، ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية التي تعتمد نظام المنتخبات، والتي تستضيف العاصمة السعودية الرياض نسختها الافتتاحية بين 2 و29 نوفمبر 2026.

ومع الإعلان عن التشكيلات الرسمية في هذه الألعاب الأربع، التي تضمّ نخبةً من أبطال العالم، والنجوم الدوليين، والأساطير المخضرمين، إلى جانب مجموعة من أكثر اللاعبين تحقيقاً للإنجازات الاستثنائية، تواصل النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تعزيز مكانتها ضمن أقوى البطولات العالمية من حيث مستوى المواهب المشاركة. وستشهد البطولة تنافس أفضل اللاعبين في العالم وهم يمثلون دولهم على أكبر مسرح عالمي للرياضات الإلكترونية، بمن فيهم عمالقة ألعاب ببجي باتل جراوندز وببجي موبايل، ونخبة لاعبي فالورانت، وأبرز مواهب ستريت فايتر 6.

ببجي باتل جراوندز

تشهد منافسات ببجي باتل جراوندز مشاركة 80 منتخباً يمثلون 80 دولةً وإقليماً، للتنافس على 24 مقعداً في النهائيات. وتدخل تايلاند البطولة بصفتها المصنّفة في المركز الأول، بقيادة تشكيلة متميزة تضم Nourinz وLericz وScappy وTiGGER وBelmoth وKiSS. كما تدفع كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا بمنتخبات حافلة بالأبطال الدوليين، فيما تدخل البرازيل المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد تتويجها بلقب كأس ببجي للمنتخبات. ويبرز كذلك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كأحد أبرز المرشحين للمنافسة، الذي يجمع قوةً استثنائية تضم Kickstart وShrimzy من Team Falcons مع Cowboi وPurdy من Team Liquid.

ببجي موبايل

تشهد منافسات ببجي موبايل مشاركة 124 منتخباً وطنياً من 124 دولة وإقليماً، لانتزاع 32 بطاقة تأهل إلى النهائيات. وتتصدر تركيا تصنيف البطولة بفارق يقارب 4,000 نقطة، مع تشكيلة قوية تضم ثنائي ULF Esports، Kecth وScarface، اللذين حصلا على المركز الثاني في كلٍ من بطولة ببجي موبايل العالمية 2025 وبطولة ببجي موبايل العالمية المفتوحة 2026. كما تدخل باكستان المنافسات بقيادة النجمين الصاعدين FALAK وIQ، بعد تتويج فريق 4Thrives Esports بلقب بطولة ببجي موبايل العالمية المفتوحة 2026، فيما يضم منتخب ميانمار عدداً من لاعبي فريق Yangon Galacticos الفائز بلقب كأس العالم لببجي موبايل ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. كما حصلت كل من جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية والهند واليابان على دعوات خاصة للمشاركة في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

فالورانت

يدخل 111 منتخباً وطنياً يمثلون 111 دولة وإقليماً ساحة المنافسات في لعبة فالورانت، في نسخة تضم عدداً كبيراً من الأبطال والنجوم والأساطير الدوليين العائدين لتمثيل بلدانهم. ويقدم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أقوى التشكيلات في البطولة، بمشاركة Ethan وzekken وCryocells وtrent وvalyn وleaf وskuba، فيما يشهد منتخب كندا عودة نجمي Sentinels السابقين TenZ وMarved إلى المنافسات الدولية. كما تستعيد البرازيل مجموعة من أبرز نجومها المتوجين بالألقاب، ومن بينهم aspas وLess وSacy، بينما تبرز كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية وفنلندا وبريطانيا العظمى وعدد من المنتخبات الأخرى بتشكيلات قوية تمتلك مؤهلات عالية للظفر بالميدالية الذهبية.

ستريت فايتر 6

منافسات ستريت فايتر 6 ستجمع 24 منتخباً وطنياً في منافسات جماعية 4 ضد 4 بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم. ويخوض المنتخب الياباني المنافسات بإحدى أقوى التشكيلات، التي تضم Sahara وFuudo وHiguchi وHikaru، الذي حجز مقعده بعد تصدره تصنيف وورلد ووريور اليابان. ويقود الأيقونة Punk منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يجمع منتخب جمهورية الصين الشعبية اللاعبين XiaoHai وVxbao وZhen وXiaoZhai. وسيمثل المملكة العربية السعودية كل من Latif وMEA_MB وvWsym وTaloobreaker، بعد حصول المنتخب على مقعد المنطقة المستضيفة، بينما تدخل فرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا العظمى وعدد من المنتخبات الأخرى بقوائم قادرة على المنافسة بقوة على اللقب.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 خلال الأسابيع المقبلة. وللاطلاع على أحدث المستجدات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني esportsnationscup.com، ومتابعة حسابات البطولة على إكس، وفيسبوك، وإنستاجرام، وتيك توك، ويوتيوب، إلى جانب حساب مؤسسة الرياضات الإلكترونية على لينكد إن.