قطر تدين محاولة استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض

البلاد (الدوحة)
أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وعدّت ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.