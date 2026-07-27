قصفت مجمعاً قضائياً في تعز.. ميليشيا الحوثي تصعد باشتباكات قبلية وتهديد للملاحة

البلاد (عدن)

تصاعدت حدة التوتر في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات بين ميليشيا الحوثي وخصومها، بالتزامن مع استمرار الهجمات على المنشآت المدنية، وتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة، إلى جانب تجدد المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر.

واندلعت مواجهات مسلحة عنيفة في محافظة الجوف بين قبائل دهم وميليشيا الحوثي في مديرية برط العنان، عقب مقتل ثلاثة من أبناء قبيلة آل جعيد وإصابة آخرين برصاص عناصر حوثية في نقطة المهير بمنطقة عفي، وفق مصادر قبلية. وأوضحت المصادر أن الحادثة بدأت بمشادة كلامية بين أبناء القبيلة وعناصر النقطة، قبل أن تتحول إلى إطلاق نار مباشر أسفر عن مقتل حمد رقمان، وحمد مسفر شنان، ومبارك عبدالله شنان، وإصابة شخصين، أحدهما في حالة حرجة، فيما قالت المصادر: إن الحوثيين احتجزوا المصابين ونقلوهما إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن أبناء القبيلة، الذين كانوا عائدين من المطرح القبلي في منطقة الريان، ردوا بشن هجوم على نقطة المهير، لتندلع اشتباكات عنيفة انتهت بسيطرة القبائل على الموقع، ومقتل أربعة من عناصر الحوثيين، فيما استمرت المواجهات وسط حالة استنفار قبلي وغياب حصيلة نهائية للخسائر. وأشارت المصادر إلى أن نقطة المهير شهدت خلال الفترة الماضية حوادث متكررة استهدفت المسافرين وأبناء القبائل، ما فاقم حالة الاحتقان في المحافظة.

واستهدفت ميليشيا الحوثي المجمع القضائي في حي جبل جرة في تعز بقصف بقذائف الهاون انطلق من مواقع تمركزها شمال المدينة، ما أدى إلى سقوط عدة قذائف في محيط المجمع دون تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الهجوم أثار حالة من القلق بين سكان الأحياء المجاورة. كما أفادت مصادر محلية بسماع انفجارات في أنحاء متفرقة من المدينة، يُعتقد أنها ناجمة عن إطلاق صواريخ من مناطق شمال شرقي تعز ومحيط قاعدة طارق ومطار تعز الدولي، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

وفي موازاة التطورات الميدانية، شددت ميليشيا الحوثي إجراءاتها الأمنية في مناطق سيطرتها، بإصدار تعليمات تمنع المواطنين من تصوير أو نشر مشاهد مواقع الغارات الجوية، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. واعتبرت الجماعة أن نشر تلك المشاهد يزود خصومها بمعلومات عن نتائج الضربات، بينما يرى مراقبون أن القرار يهدف إلى الحد من تسرب المعلومات المتعلقة بحجم الخسائر التي تتعرض لها مواقعها العسكرية.

وعلى صعيد الملاحة الدولية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن سقوط مقذوف مجهول المصدر بالقرب من ناقلة تجارية جنوب البحر الأحمر، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها وعدم تسجيل أي أضرار أو آثار بيئية حتى الآن، مع استمرار التحقيقات في ملابسات الحادث، وتوجيه تحذيرات للسفن بضرورة توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.