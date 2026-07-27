فتح باب التسجيل لحضور النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، فتح باب التسجيل لحضور أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار، والخبراء، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.
ويُعد منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أبرز المنصات الدولية المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار المجتمعات.
وسيناقش المنتدى على مدى أربعة أيام عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبناء القدرات، والابتكار المسؤول، والسياسات الدولية، إلى جانب استعراض أحدث المبادرات والتجارب العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال جلسات رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة تجمع نخبة من الخبراء وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم المنتدى امتدادًا لجهود المملكة في ترسيخ مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمته على المستويين الوطني والدولي، ودعم التعاون متعدد الأطراف لتطوير أطر الاستخدام المسؤول والموثوق للتقنيات الناشئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا.
ودعت “سدايا” بالشراكة مع اليونسكو، المهتمين من مختلف أنحاء العالم إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، للاطلاع على البرنامج، وأبرز المتحدثين، وآخر المستجدات المتعلقة بأعمال المنتدى من خلال الرابط التالي: https://registration-gfeai.icaire.org/en/join.
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، فتح باب التسجيل لحضور أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار، والخبراء، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.
ويُعد منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أبرز المنصات الدولية المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار المجتمعات.
وسيناقش المنتدى على مدى أربعة أيام عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبناء القدرات، والابتكار المسؤول، والسياسات الدولية، إلى جانب استعراض أحدث المبادرات والتجارب العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال جلسات رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة تجمع نخبة من الخبراء وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم المنتدى امتدادًا لجهود المملكة في ترسيخ مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمته على المستويين الوطني والدولي، ودعم التعاون متعدد الأطراف لتطوير أطر الاستخدام المسؤول والموثوق للتقنيات الناشئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا.
ودعت “سدايا” بالشراكة مع اليونسكو، المهتمين من مختلف أنحاء العالم إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، للاطلاع على البرنامج، وأبرز المتحدثين، وآخر المستجدات المتعلقة بأعمال المنتدى من خلال الرابط التالي: https://registration-gfeai.icaire.org/en/join.