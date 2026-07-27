غير النفطية تتراجع وفائض الميزان التجاري يقفز 328.8%.. ارتفاع الصادرات 3.9% مدعومة بنمو «النفطية» 19.5%

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مؤشر التجارة الدولية في السلع لشهر مايو 2026، الذي أظهر ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% إلى 94 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 19.5%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 75.6% مقابل 65.7% في مايو من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) انخفضت بنسبة 26.1%، كما تراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 27.3%، وانخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 24.4%، نتيجة تراجع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 32.4%، والتي تمثل 46.2% من إجمالي إعادة التصدير.

وأبانت أن الواردات انخفضت خلال مايو 2026 بنسبة 19.5% إلى 68 مليار ريال على أساس سنوي، فيما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 328.8%، كما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتبلغ 33.8%، مقارنة بـ36.8% في مايو 2025.

وأشارت إلى أن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها تصدرت قائمة أهم الصادرات غير البترولية بنسبة 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية، رغم انخفاضها بنسبة 31.6%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 17.6%، والتي انخفضت بنسبة 28.2%.

وفي جانب الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 26.4% من إجمالي الواردات، رغم انخفاضها بنسبة 28%، تلتها المنتجات المعدنية التي شكلت 11.9% من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 65.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما سجل الميزان التجاري فائضًا بقيمة 26 مليار ريال خلال شهر مايو 2026.

وأظهرت البيانات أن الصين لاتزال الشريك التجاري الأول للمملكة، مستحوذة على 12.3% من إجمالي الصادرات، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.5%. كما لاتزال الصين أيضاً في صدارة قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بنسبة 22% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4%. وعلى مستوى المنافذ الجمركية، تصدر ميناء جدة الإسلامي منافذ الواردات بنسبة 35.7% من إجمالي الواردات، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 11.8%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.6%، ومنفذ البطحاء بنسبة 4.8%، لتشكل هذه المنافذ الخمسة 73.8% من إجمالي الواردات. كما جاء ميناء جدة الإسلامي في صدارة منافذ الصادرات غير البترولية بنسبة 24.4% من الإجمالي، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.7%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 12.7%، ومنفذ البطحاء بنسبة 9.7%، وميناء ينبع التجاري بنسبة 4.7%، مشكلةً ما نسبته 65.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية للمملكة.