عبر 36.6 ألف رحلة ويعزز الاستدامة والتشغيل.. تجمع مطارات الثاني ينقل 3.98 مليون مسافر

البلاد (الرياض)

سجّل تجمع مطارات الثاني خلال الربع الثاني من عام 2026 نموًا في حركة المسافرين والرحلات، بإجمالي 3.98 مليون مسافر عبر 36.6 ألف رحلة جوية، مع إطلاق مركزين للعمليات لطيران ناس في مطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، واستيعاب الطلب المتزايد.

وحصلت خمسة مطارات تابعة للتجمع على المستوى الثاني في برنامج الاعتماد الكربوني للمطارات، فيما وقّع التجمع مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 300 ألف شجرة بحلول عام 2030، في إطار دعم مستهدفات الاستدامة، ومبادرة السعودية الخضراء، ورؤية السعودية 2030.

واصل تجمع مطارات الثاني تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثاني من عام 2026، عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات النوعية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم مستهدفات الاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات التابعة له.

وسجّلت مطارات التجمع خلال الربع الثاني نموًا في حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين (3.98) مليون مسافر عبر (36.6) ألف رحلة جوية، بما يعكس تنامي الحركة الجوية، وزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي في المناطق التي يخدمها التجمع.

وفي إطار التزامه بالاستدامة البيئية، حصلت خمسة مطارات تابعة لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني في برنامج الاعتماد الكربوني للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، وهي: (مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار نجران الدولي، ومطار شرورة، ومطار وادي الدواسر، ومطار الوجه)، في إنجاز يعكس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الأداء البيئي في المطارات التابعة للتجمع.