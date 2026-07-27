الإقتصاد

صرف 199 مليوناً مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ      27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، أمس (الأحد)، صرف الدفعة الأولى من مستحقات مزارعي القمح المحلي، الذين ورّدوا الكميات المخصصة لهم لموسم 1447/ 1448هـ (2026م) إلى فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”.
وأغلقت الهيئة حسابات هؤلاء المزارعين عبر المنصة الإلكترونية”محصولي” على موقعها الرسمي، مؤكدة إتمام الإجراءات المالية.
وبلغ إجمالي ما أودع في الحسابات البنكية للمزارعين ضمن هذه الدفعة نحو 199.4 مليون ريال، وذلك مقابل صافي كمية مستلمة بلغت 134.3 ألف طن من القمح المحلي. وشمل هذا الصرف 569 مزارعًا؛ ما يعكس جهود دعم الإنتاج الزراعي الوطني. يأتي هذا الإجراء المالي تزامناً مع بدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، الذي انطلق فعليًا؛ اعتبارًا من الثاني عشر من أبريل لعام 2026م.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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