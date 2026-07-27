السياسة

سلطنة عُمان تُدين الاعتداءات التي تعرّضت لها المملكة بطائرات مسيّرة

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ      27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مسقط)
أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرّضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة.
وأكّدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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