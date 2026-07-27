سلطنة عُمان تُدين الاعتداءات التي تعرّضت لها المملكة بطائرات مسيّرة

البلاد (مسقط)
أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرّضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة.
وأكّدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكّدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.