رونالدو يقتحم عالم التمثيل بمشاركة خاصة في مسلسل جديد

البلاد (جدة)

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، لخوض تجربة مختلفة بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما اقترب من الظهور لأول مرة في عمل درامي، في خطوة جديدة تضاف إلى استثماراته ومشاريعه خارج كرة القدم.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن قائد النصر سيشارك بظهور خاص في مسلسل يحمل اسم «Day 1s»، والذي تدور أحداثه حول وكيل لاعبين خيالي في عالم كرة القدم، بينما يتولى رونالدو أيضًا مهمة المنتج التنفيذي للعمل.

أول ظهور تمثيلي في مسيرة رونالدو

ويمثل هذا العمل أول تجربة تمثيلية لكريستيانو رونالدو خارج نطاق الإعلانات التجارية وألعاب الفيديو؛ حيث يشارك في المسلسل الذي بدأ تصويره بالفعل داخل عدد من الملاعب الإنجليزية، من بينها ملعب نادي بارنيت.

ويضم العمل نخبة من الأسماء البارزة، يتقدمهم الممثل البريطاني داميان لويس، إلى جانب النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري، الذي سيظهر أيضًا ضمن أحداث المسلسل.

اهتمام كبير من منصات البث

وأشارت الصحيفة إلى أن المسلسل يحظى باهتمام واسع من منصات البث العالمية، وسط توقعات بمنافسة قوية للحصول على حقوق عرضه، في ظل الأسماء الكبيرة المشاركة في المشروع، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وأكد مصدر للصحيفة أن المشروع يُعد واحدًا من أكثر الأعمال الرياضية المنتظرة، خاصة بعد تنامي الاهتمام العالمي بكرة القدم البريطانية عقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن المسلسل يقدم دراما رياضية ممزوجة ببعض اللمسات الكوميدية، وليس عملًا كوميديًا بحتًا.

مشروع جديد لرونالدو خارج كرة القدم

يأتي هذا المشروع ضمن شراكة تجمع رونالدو بالمخرج البريطاني ماثيو فون من خلال شركة UR Marv Studios، التي أُطلقت في وقت سابق بهدف إنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية.

وكان رونالدو قد وصف إطلاق الشركة بأنه يمثل «فصلًا جديدًا» في مسيرته المهنية، مؤكدًا رغبته في التوسع بمجالات جديدة بالتوازي مع مشواره الكروي.

ورغم استمرار عقد النجم البرتغالي مع نادي النصر حتى صيف العام المقبل، فإن دخوله عالم الإنتاج والتمثيل يعكس استعداداته المبكرة لخوض مرحلة جديدة بعد نهاية مسيرته داخل الملاعب.