رئيس وزراء اليمن: نواصل العمل مع التحالف لحماية أمن الملاحة

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني د. شائع الزنداني، أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وشركائها في المجتمع الدولي؛ لحماية أمن الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء اليمني، خطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق، واستمرار تدفق الواردات، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود.

واطلع الاجتماع على خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات التي تهدف إلى رفع جاهزية الحكومة لمواجهة أي تصعيد أو أزمة محتملة وتقليل آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والخدمية.

وشدد الاجتماع على أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية لا يقتصر أثره على الأمن الإقليمي والدولي، بل يفاقم الأعباء الاقتصادية والإنسانية على الشعب اليمني.