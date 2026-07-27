ترامب: مستعد “لعمل عسكري قوي” إذا فشلت المفاوضات مع إيران

البلاد (واشنطون)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه مستعد “لعمل عسكري قوي” إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره بتعليق الضربات العسكرية على طهران بشكل مؤقت.

وقال في مقابلة مع موقع “أكسيوس”: إن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية “عميقة”، لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى. وردا على سؤال عن المدة التي يمنحها للدبلوماسية مع طهران: “ليس وقتا طويلا، فإما أن تسير الأمور سريعا أو لا تسير على الإطلاق”.

كما كشف ترامب أنه قرر وقف الضربات يوم الجمعة بعد أن طلب منه الوسطاء منح المفاوضات فرصة إضافية، مضيفاً أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال سيد البيت الأبيض تعليقاً على قرار تعليق الهجمات: “لم نكسب شيئاً ولم نخسر شيئاً”، موضحاً أن أسعار النفط تراجعت وارتفعت أسواق الأسهم بعد وقف التصعيد العسكري.

فيما حذر الرئيس الأميركي من أن فشل المسار الدبلوماسي سيقود إلى استئناف المواجهة، قائلاً: “إذا فشلت المفاوضات مع إيران، فسنعود إلى الحرب بشكل أقوى”.

أتت هذه التصريحات، فيما من المرتقب وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها نتنياهو مع ترامب منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض، واللقاء الأول بينهما منذ فبراير شباط، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة على إيران.

وقال نتنياهو في بيان مصور عند مغادرته “في هذه الأوقات الصعبة، يتعين التصرف بحزم كبير وحكمة كبيرين. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. وبالطبع، فإن هدفنا هو حماية أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا”.

في حين، يرى مراقبون أن الاجتماع المقرر غدًا الثلاثاء في واشنطن بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيكون مفصليا في تحديد بوصلة الصراع.