النفط ينخفض 5% مع عودة الهدوء للمنطقة

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مع افتتاح الأسواق الآسيوية، حيث شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأميركية على إيران لليلتين متتاليتين ما يترك الباب مفتوحًا أمام المحادثات.

وتراجع سعر خام برنت المعيار الدولي بنسبة 5.58% ليصل إلى 91.38 دولارًا للبرميل، وأما خام غرب تكساس الوسيط، فانخفض بنسبة 5.46% وبلغ سعره 84.43 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 60.02 دولار للأوقية، وكذلك البلاديوم 3% إلى 1280.67 دولار للأوقية.

وتأثرت الأسعار بإعلان واشنطن وقف الضربات على إيران، فيما علقت طهران عملياتها العسكرية ضد دول المنطقة.

وتشهد المنطقة توترًا متواصلًا منذ انهيار التفاهم المؤقت بين واشنطن وطهران في السابع من يوليو الجاري، عقب هجمات استهدفت سفنًا في مضيق هرمز أعقبها رد أمريكي بغارات جوية على أهداف داخل إيران.