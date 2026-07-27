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المملكة: عازمون على ردع المعتدين والرد على مصادر إطلاق المسيّرات

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ      27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات، ما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وأكدت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية اليوم (الاثنين)، عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان.

وشدد بيان الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أرضها منطلقًا للعدوان.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات، التي أطلقتها ميليشيات عراقية تابعة لإيران، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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