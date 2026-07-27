المملكة: عازمون على ردع المعتدين والرد على مصادر إطلاق المسيّرات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات، ما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وأكدت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية اليوم (الاثنين)، عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان.

وشدد بيان الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أرضها منطلقًا للعدوان.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات، التي أطلقتها ميليشيات عراقية تابعة لإيران، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.