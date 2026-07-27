السياسة

الكويت تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1448 هـ      27 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الكويت)
أدانت دولة الكويت اليوم -بأشد العبارات- الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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