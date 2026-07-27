الكويت تدين محاولة استهداف منشآت بترولية في الشرقية والرياض

البلاد (الكويت)
أدانت دولة الكويت اليوم -بأشد العبارات- الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
أدانت دولة الكويت اليوم -بأشد العبارات- الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.