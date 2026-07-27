العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لشن هجمات ضد دول الجوار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقًا لأي اعتداءات تستهدف دول الجوار، موجهًا الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما ورد بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممرًا أو منطلقًا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

وأكد أن العلاقات مع المملكة هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار، ولن تسمح الحكومة العراقية بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اليوم (الاثنين)، أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

وأوضح المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.