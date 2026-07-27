الرابطة تضع ضوابط جديدة لمشاركة أجانب تحت 21 عامًا في دوري روشن

البلاد (الرياض)

أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ضوابط جديدة تتعلق بتسجيل اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن السعودي، وذلك عقب الاجتماع الذي جمع مسؤولي الرابطة بممثلي الأندية، في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

الأندية ستتمكن من تسجيل 10 لاعبين أجانب ضمن قائمة الفريق الأول، التي تضم 25 لاعبًا، مع وضع تنظيم جديد يخص اللاعبين الأجانب المسجلين في فئة تحت 21 عامًا.

منع مشاركة أجانب تحت 21 عامًا مع الفريق الأول

وأوضحت تقارير أن اللاعب الأجنبي الذي يتم قيده ضمن قائمة فريق تحت 21 عامًا، المشارك في دوري «جوي» للنخبة، لن يكون مؤهلًا للمشاركة مع الفريق الأول في منافسات دوري روشن السعودي، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية الاستفادة من اللاعبين الأجانب بين مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن تخاطب رابطة دوري المحترفين الأندية خلال اليومين المقبلين، لتوضيح اللوائح الخاصة بمشاركة هؤلاء اللاعبين، سواء في بطولة دوري «جوي» للنخبة، أو في مسابقات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

تعديل على لوائح الموسم الجديد

وكانت لوائح الموسم الماضي تسمح بمشاركة أي لاعب أجنبي، سواء كان مسجلًا في قائمة الفريق الأول، أو فريق تحت 21 عامًا، في بطولتي كأس الملك والسوبر، بشرط ألا يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب المشاركين 10 لاعبين، وفقًا للمادة الخاصة بأهلية المشاركة.

ومن المنتظر أن تكشف الرابطة خلال الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة للآلية الجديدة، بما يضمن وضوح اللوائح أمام جميع الأندية قبل انطلاق الموسم.