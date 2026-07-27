الدفاع: اعتراض مسيّرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت نفطية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اليوم (الاثنين)، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.