“الحكام” تعتمد آلية طلب طواقم الحكام الأجانب لموسم 2026-2027

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب طواقم الحكام غير السعودية للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التقديم وتحديد الضوابط الخاصة بالاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقات المحلية.

وأوضحت اللجنة أن التقديم يتم عبر نظام MySAFF، على أن يكون لكل نادٍ الحق في طلب طاقم تحكيم غير سعودي دون سقف محدد، مع استمرار العمل بجميع الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية المعتمدة.

المسابقات

وتشمل آلية طلب الحكام الأجانب منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي.

وأشارت اللجنة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلب يكون قبل 16 يومًا على الأقل من موعد إقامة المباراة.

وأكدت اللجنة أنه في حال تقدم ناديان بطلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة نفسها، فسيتم تلبية الطلبين، مع تقاسم التكلفة بين الناديين واستكمال الإجراءات النظامية، إلى جانب إرسال خطاب مشترك يوضح اشتراكهما في الطلب.

كما أوضحت أن النادي مقدم الطلب يحق له إلغاء الطلب قبل 7 أيام على الأقل من موعد المباراة، وإذا تم الإلغاء بعد هذا الموعد وإرسال طلب مكتمل الشروط للطرف الثاني، فيظل الطلب قائمًا ولا يحق للنادي سحبه.

وأضافت اللجنة أنه في حال تعذر وصول طاقم التحكيم بسبب ظروف قاهرة، فسيتم تكليف طاقم تحكيم سعودي بإدارة المباراة.

فيما يحتفظ النادي بالمبلغ المتبقي في حال انخفاض التكاليف الفعلية، بينما تتولى الأمانة العامة تفسير أي حالات أو إجراءات لا يغطيها التعميم، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

خيارات متعددة لطواقم التحكيم

وأتاحت لجنة الحكام للأندية ثلاثة خيارات عند طلب طواقم التحكيم الأجنبية، وفقًا لعدد الحكام المطلوبين، وذلك على النحو التالي:

طاقم مكون من 4 حكام مقابل 240 ألف ريال للمباراة، وطاقم مكون من 5 حكام مقابل 300 ألف ريال للمباراة، وطاقم مكون من 6 حكام مقابل 360 ألف ريال للمباراة.