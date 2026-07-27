البحرين تُدين محاولة الهجوم الإرهابي على منشآت بترولية في المملكة

البلاد (المنامة)
أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بطائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي العراقية ونفّذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، عادة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة، وتقويضًا ممنهجًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، مبينة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولةً بعينها، وإنما يمسّ أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها.
وشددت على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة في جمهورية العراق ضمن المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية، مطالبةً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والحاسمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي اعتداء على دول المنطقة.
أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بطائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي العراقية ونفّذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، عادة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة، وتقويضًا ممنهجًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، مبينة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولةً بعينها، وإنما يمسّ أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها.
وشددت على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة في جمهورية العراق ضمن المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية، مطالبةً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والحاسمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي اعتداء على دول المنطقة.