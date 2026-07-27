الأهلي يختتم ودياته الأوروبية بمواجهة فولهام

يخوض الأهلي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء غد الثلاثاء مواجهة ودية قوية أمام فولهام الإنجليزي، ضمن المرحلة الأخيرة من معسكره الإعدادي المقام في البرتغال، وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي 2026-2027، الذي ينتظر فيه الفريق العديد من الاستحقاقات المحلية والقارية.

وتُعد مواجهة فولهام البروفة الختامية لـ”الملكي” قبل العودة إلى المملكة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، إلى جانب اختبار عدد من الحلول التكتيكية قبل ضربة البداية الرسمية للموسم.

وكان الأهلي قد دخل معسكره الخارجي ببرنامج إعداد متكامل، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع المعدلات اللياقية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع خوض أربع مباريات ودية أمام مدارس كروية أوروبية مختلفة، بدأت بمواجهة هولشتاين كيل الألماني، ثم لاس بالماس الإسباني، تلتها مواجهة فيتوريا غيماريش البرتغالي، قبل أن يختتم البرنامج بلقاء فولهام الإنجليزي.

ويخوض بطل آسيا هذه المواجهات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي، إلى جانب الاستعداد للدفاع عن لقبه القاري، في موسم يتطلع خلاله الأهلي إلى مواصلة حضوره القوي والمنافسة على جميع البطولات.

ويُنتظر أن تشهد مواجهة فولهام اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق، في ظل قوة المنافس الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، ما يجعل اللقاء فرصة مثالية للأهلي لقياس جاهزيته الفنية قبل بدء المنافسات الرسمية، وإنهاء معسكره الخارجي بصورة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل بداية الموسم الجديد.