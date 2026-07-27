الأردن يدين محاولة استهداف منشآت بترولية بالشرقية والرياض

البلاد (عمان)
أدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض، عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وعد ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة ووقوفها الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م