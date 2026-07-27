الأردن: إسقاط مسيرتين دون إصابات أو أضرار مادية

أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي تمكن اليوم (الاثنين) من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، مبينًا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.