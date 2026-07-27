الأخضر الشاب لكرة اليد يُتوج ببرونزية البطولة الآسيوية

البلاد (الدمام)
توج المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية بنسختها الـ19 تحت 20 عامًا، وذلك إثر فوزه على منتخب البحرين بنتيجة (37 – 27)، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعتهما اليوم، في ختام منافسات البطولة التي استضافتها الصين.
وفرض الأخضر أفضليته على مجريات اللقاء، لينهي المباراة بفارق عشرة أهداف، ويظفر بالميدالية البرونزية، مسجلًا عودته إلى منصات التتويج الآسيوية بعد غياب دام 10 سنوات.
ونال لاعب المنتخب محمد القايد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه، وأسهم من خلاله في قيادة الأخضر لحسم المواجهة.
وقدم المنتخب السعودي مشوارًا لافتًا في البطولة، بعدما تصدر دور المجموعات بالعلامة الكاملة محققًا (10) نقاط، إثر انتصاراته على منتخبات عُمان، والبحرين، والصين تايبيه، والصين، وهونغ كونغ، قبل أن يتجاوز منتخب الكويت في الدور ربع النهائي، ويضمن رسميًا التأهل إلى بطولة العالم 2027، ثم خسر أمام منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي، ليختتم مشواره بالفوز على البحرين وحصد الميدالية البرونزية.
ويؤكد هذا الإنجاز تطور مستوى المنتخب السعودي الشاب، بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة، ليجمع بين التأهل إلى بطولة العالم 2027 والعودة إلى منصات التتويج الآسيوية، في إنجاز يعكس العمل الفني والإداري المتميز لكرة اليد السعودية.
وجاءت هذه البرونزية لتُنهي غيابًا استمر 10 سنوات عن منصات التتويج الآسيوية، بعدما كان آخر إنجاز للمنتخب السعودي الشاب في البطولة تحقيق الميدالية الفضية في نسخة عام 2016.
وفرض الأخضر أفضليته على مجريات اللقاء، لينهي المباراة بفارق عشرة أهداف، ويظفر بالميدالية البرونزية، مسجلًا عودته إلى منصات التتويج الآسيوية بعد غياب دام 10 سنوات.
ونال لاعب المنتخب محمد القايد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه، وأسهم من خلاله في قيادة الأخضر لحسم المواجهة.
وقدم المنتخب السعودي مشوارًا لافتًا في البطولة، بعدما تصدر دور المجموعات بالعلامة الكاملة محققًا (10) نقاط، إثر انتصاراته على منتخبات عُمان، والبحرين، والصين تايبيه، والصين، وهونغ كونغ، قبل أن يتجاوز منتخب الكويت في الدور ربع النهائي، ويضمن رسميًا التأهل إلى بطولة العالم 2027، ثم خسر أمام منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي، ليختتم مشواره بالفوز على البحرين وحصد الميدالية البرونزية.
ويؤكد هذا الإنجاز تطور مستوى المنتخب السعودي الشاب، بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة، ليجمع بين التأهل إلى بطولة العالم 2027 والعودة إلى منصات التتويج الآسيوية، في إنجاز يعكس العمل الفني والإداري المتميز لكرة اليد السعودية.
وجاءت هذه البرونزية لتُنهي غيابًا استمر 10 سنوات عن منصات التتويج الآسيوية، بعدما كان آخر إنجاز للمنتخب السعودي الشاب في البطولة تحقيق الميدالية الفضية في نسخة عام 2016.