منح “يونيفرسال” رخصة تقديم الخدمات الأرضية بمطار الدمام

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، شركة يونيفرسال العربية المحدودة رخصة تقديم الخدمات الأرضية في صالة الطيران العام (الخاص) بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، إيذانًا ببدء الشركة عملياتها التشغيلية، لتكون الصالة أول محطة في المملكة تقدم الشركة من خلالها خدماتها.

وسلّم نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة، سليمان المحيميدي، في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض اليوم، الرخصة إلى المدير العام التنفيذي لشركة يونيفرسال ويثر آند أفياشن العربية المحدودة، هايل الطاشكندي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة وشركة مطارات الدمام وشركة يونيفرسال ويثر آند أفياشن العربية المحدودة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتطوير قطاع الطيران العام (الخاص)، من خلال توفير بيئة تشغيلية متكاملة تدعم نمو القطاع، وتعزز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطيران العام (الخاص)، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن صالة الطيران العام (الخاص) بمطار الملك فهد الدولي بالدمام تُعد أول صالة متخصصة للطيران العام في المطار، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 23 ألف متر مربع تشمل ساحات ومواقف مخصصة للطائرات الخاصة، إضافة إلى صالة ركاب حديثة على مساحة تقارب 4 آلاف متر مربع، مجهزة بأحدث وسائل الراحة، إلى جانب مرافق متكاملة لخدمات العمليات الأرضية والأمتعة ومواقف السيارات.