منافسات قوية وحضور جماهيري لافت في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائف

متابعة (محمد الجليحي)

شهد ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، يومي الجمعة والسبت، انطلاق موسم سباقات الطائف 2026، بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي للنادي، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المحافظة وزوارها وعشاق سباقات الخيل.

وشهدت منافسات الأسبوع الأول، التي بلغت قيمة جوائزها نحو 1.5 مليون ريال، إقامة أشواط قوية عكست ارتفاع المستوى الفني للجياد المشاركة، إلى جانب تنظيم متكامل للفعاليات المصاحبة.

وأسفرت نتائج الأشواط التحضيرية عن فوز الجواد “فاله زين” بكأس شبرا، على مسافة 1200 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، بعدما سجل زمنًا بلغ 1:18.37 دقيقة، فيما أحرز الجواد “طوفان نجد” كأس الهدا، على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، مسجلًا زمنًا بلغ 1:33.34 دقيقة.

وفي كأس المصيف، مفتوح الدرجات، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، تُوّج الجواد “حافظك الله” بالمركز الأول، بعد تسجيله زمنًا قدره 1:47.56 دقيقة، بينما حققت الفرس “الخنساء” لقب كأس جامعة أم القرى للأفراس، على المسافة نفسها، بزمن بلغ 1:44.98 دقيقة.

واختُتمت الأشواط التحضيرية بكأس مهرجان الورد الطائفي، المخصص للخيل بعمر ثلاث سنوات، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، بفوز الجواد “يرعبهم”، الذي سجل زمنًا بلغ 1:48.53 دقيقة، فيما فازت الفرس “غرامي” بالشوط المقام برعاية تعاونية طويق للمعارض والمؤتمرات.

وفي ختام منافسات الأسبوع الأول، دعا نادي سباقات الخيل أهالي محافظة الطائف وزوارها إلى حضور منافسات الأسبوع الثاني، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة وأركان الضيافة والمطاعم والأنشطة الترفيهية، مؤكدًا أن الدخول مجاني عبر تطبيق ويبوك.