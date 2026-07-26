مركز الملك سلمان يوزع مساعدات بغزة واليمن وأفغانستان

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، مستهدفًا الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين، في إطار جهود المملكة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المتضررة من الأزمات.

في أفغانستان، وزّع المركز 888 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مركز ولاية كابل، استفاد منها 6,216 فردًا بواقع 888 أسرة، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2026. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإنسانية، التي تنفذها المملكة عبر المركز، دعمًا للأمن الغذائي وإسهامًا في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني.

وفي اليمن، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث جرى خلال شهر يونيو الماضي ضخ 5,164,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، إلى جانب 1,334,000 لتر من المياه الصالحة للشرب. كما شملت الأعمال تنفيذ 565 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتجفيف 79.20 مترًا مكعبًا من مياه المستنقعات والصرف الصحي، وصيانة 16 دورة مياه، وإجراء اختبار لجودة المياه، ليستفيد من إجمالي هذه الخدمات 80,553 فردًا. وفي قطاع غزة، وزّع المطبخ المركزي التابع للمركز 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط القطاع وجنوبه، استفاد منها 25 ألف فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. كما وزّع المركز 550 سلة غذائية في مدينة خان يونس، استفاد منها 3,300 فرد، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في القطاع. وتعكس هذه المشاريع استمرار الاستجابة الإنسانية السعودية لاحتياجات المتضررين، من خلال تقديم الغذاء والمياه وخدمات الإصحاح البيئي، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الإنسانية.