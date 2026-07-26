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فتح التسجيل بالدفعة 38 للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1448 هـ      26 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل في برنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين “الدفعة 38” للعام الدراسي 1448هـ.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل سيكون لحملة الشهادة الجامعية، ويبدأ يوم الثلاثاء المقبل 14 / 2 / 1448هـ عند الساعة الـ11 صباحًا، ويستمر حتى الجمعة 17 / 2 / 1448هـ عند الساعة الـ2 مساءً.

ودعت الراغبين في التسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، والتسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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