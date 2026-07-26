عبد الله الماجد يعلن رحيله عن رئاسة النصر

أعلن عبد الله الماجد، رئيس نادي النصر، مساء السبت، رحيله عن منصبه بشكل رسمي، وعدم رغبته في الاستمرار في موقعه.

وقال الماجد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “إن كان للأندية محبون، فإن للنصر عشاقًا؛ لا تتغير مكانته في قلوبهم بتغير مواقعهم. اليوم، أترك كرسي الرئاسة بعد انتهاء الفترة النظامية، وعدم رغبتي بالاستمرار في فترة التمديد التلقائي لنظام الشركات؛ لظروفي العملية”.

وأضاف: “عشتُ فترة سأحمل ذكرياتها التي لا تُنسى، ولحظاتها الخالدة وتحدياتها المعلنة والخفية، تُوّجت في نهايتها بتحقيق الدوري الأصعب”.

وتابع: “الشكر لله أولًا وآخرًا، ثم لكم أنتم جمهور الوفاء، الذي صبر فظفر”، مضيفًا: “أشكر زملائي في مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف، والأجهزة الفنية، والإدارية، واللاعبين، وجميع اللجان والمجالس على جهودهم خلال فترة كانت مليئة بقصص الوفاء والانتماء”.

واستكمل: “أعود للمدرج الأصفر كما كنت، أما الأصوات التي أملكها لترشيح الإدارة القادمة، فستكون ملكًا لجمهور النصر، وسأدعم أي مرشح ترون أنه خيار مثالي للنادي، والأكيد بأنني الداعم الأول لكل من سيخدم الكيان النصراوي”.