عبد الرزاق حمد الله يكشف عن طموحه مع التعاون

يستعد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لموسمه التاسع تواليًا في الدوري السعودي للمحترفين، بشعار نادي التعاون الذي يعتبر الفريق السعودي الرابع في مسيرته.

وحقق حمد الله بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرتين، مع النصر في موسمه الأول 2018-2019، ثم مع الاتحاد 2022-2023.

وله أيضًا 3 بطولات في كأس السوبر، في الموسمين الأولين مع النصر، والثالثة في موسمه الرابع بشعار الاتحاد. أما أحدث بطولاته فكانت مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

وينافس مهاجم التعاون الجديد على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، فلا يفصله برصيده البالغ 156 هدفًا سوى خمسة أهداف فقط لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الهداف السوري عمر السومة.

بالإضافة إلى ذلك الرقم التاريخي، يسعى حمد الله إلى أهداف أخرى كثيرة، بينها مساعدة الفريق للمنافسة على البطولات.

ولم يعد التعاون للصعود إلى منصات التتويج بطلًا، منذ فاز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019. وكاد يكررها في بطولة دوري أبطال آسيا، الموسم قبل الماضي، لكنه خرج في اللحظات الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي.

وقال هداف التعاون الجديد في تصريحات للموقع الرسمي لدوري روشن إن فريقه فريق كبير بوسعه المنافسة على ألقاب الموسم 2026-2027.

وأضاف: “خصوصًا البطولة القارية، رغم أنها ستكون مطمعًا للعديد من الأندية ومن بينها التعاون، سنقاتل عليها بإذن الله، ولِمَ لا نحصل عليها ونمثل المملكة أحسن تمثيل؟”.

ويقدم التعاون نفسه بصورة جيدة للغاية منذ مشاركته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010-2011. وأصبح بمشاركته في النسخة المقبلة من دوري روشن السعودي، معادلاً لغريمه الرائد في عدد المواسم بالدوري السعودي للمحترفين، بـ 17 موسماً لكل منهما.

ويتفوق التعاون على الرائد في إجمالي النقاط بالدوري السعودي للمحترفين، بفارق 119 نقطة لصالحه.

وحل التعاون في الموسم الماضي سادسًا، في المقعد الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

ويشعر حمد الله بإحساس رائع بارتدائه شعار التعاون، ولديه قناعة بأن النادي وهو، كل منهما يناسب الآخر في هذه المرحلة.

ويؤكد مهاجم التعاون أن الأمور تسير بشكل جيد للإعداد للموسم الجديد في المعسكر، وقال إن فترة المعسكر تعد التوقيت المناسب لتجهيز اللاعب ذهنيًا وجسديًا، وكل الجوانب المتعلقة بالاستعداد للموسم الجديد.

وقال: “الحمد لله قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا في الاستعداد، وإن شاء الله سنكون في أتم الجاهزية قبل حلول موعد المباراة الأولى”.

ويخوض التعاون مباراته الأولى في الدوري يوم السبت 15 أغسطس أمام الخليج، بينما ينهي التعاون إعداده الحالي في ميرلو الهولندية في الـ 30 من يوليو الجاري.

وحين سنحت الفرصة لحمد الله لتوجيه رسالته إلى الجمهور، قال: “أود أن أقول لجمهور نادي التعاون وجمهور القصيم بصفة عامة: دعونا نستمتع هذا العام. تحضرون للملعب وتشجعون فريقكم ونستمتع، فيصبح كل أسبوع يلعب فيه التعاون في القصيم بمثابة عرس”.

واختتم حديثه قائلاً: “أعدكم أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل أن تشعروا بالمتعة الكروية”.