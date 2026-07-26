سفارة المملكة في روسيا تقيم حفلًا بمناسبة 100 عام على العلاقات بين البلدين

البلاد (موسكو)
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا الاتحادية حفلًا رفيع المستوى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وروسيا الاتحادية، وذلك بحضور معالي نائب رئيس الوزراء الروسي السيد ألكساندر نوفاك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية سامي بن محمد السدحان، ونخبة من المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات ورجال الأعمال والمفكرين والإعلاميين في روسيا الصديقة.
وتضمن الحفل تدشين الطابع البريدي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات السعودية الروسية، ومعرضًا للصور والوثائق التاريخية التي تعبر عن عمق العلاقات السعودية الروسية التاريخية.
وتضمن الحفل تدشين الطابع البريدي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات السعودية الروسية، ومعرضًا للصور والوثائق التاريخية التي تعبر عن عمق العلاقات السعودية الروسية التاريخية.