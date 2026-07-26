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رئيس المالديف يستقبل منصور بن متعب

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1448 هـ      26 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (ماليه)

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد مُعِزّ رئيس جمهورية المالديف، في القصر الرئاسي بالعاصمة ماليه، أمس (السبت)، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الذي يزور المالديف لحضور احتفالات الجمهورية بالذكرى الحادية والستين للاستقلال. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف، يحيى بن حسن القحطاني.
وكان سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب قد وصل في وقت سابق إلى جمهورية المالديف، وفي استقباله بمطار فيلانا الدولي وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية المالديف إير تيشام آدم، وسكرتير رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية محمد نصير، ‏وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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