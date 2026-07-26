رئيس البرلمان اللبناني: من تحبه السعودية يحبه العالم

أكّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن من تحبّه المملكة يحبّه العالم كلّه، مشيرًا إلى أنّ السعوديّة تحبّه أكثر من بعض اللبنانيّين، فلبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثيّة تتألّف من المملكة، والولايات المتّحدة، وإيران.

وجاء ذلك خلال تلقيه استفسارات من صحيفة “أساس” اللبنانية تتعلق بموقفه من العلاقات الدولية، تعليقًا على رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعامل بري مع الملف اللبناني، حيث لفت ترامب إلى أنه رجل جيد، وسينضم إلى المسار التفاوضي والسياسي القائم.

وأضاف بري، أن علاقته بالمملكة ثابتة، ولم تصدر منه كلمة مسيئة بحق الرياض طوال حياته السياسية، حيث يؤمن بمحبتها للبنان وحرصها عليه، ومحورية دورها في تثبيت الاستقرار الوطني اللبناني.

كما تربطه علاقة جيدة مع المبعوث السعودي لدى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، حيث أكد له دعم المملكة للمسار الحالي، وحرصها على إنجاحه ومتابعته مع واشنطن، مشيرًا إلى أنه أدى فريضة الحج 3 مرات، إذ حرصت المملكة على دعوته وتكريمه والاهتمام به.

وأشار رئيس البرلمان اللبناني إلى أنه مؤخرًا حصل تواصل مكثّف مع الإخوة في السعوديّة، خصوصًا مع الأمير يزيد بن فرحان الذي تربطه به كيمياء خاصة، واصفًا المبعوث السعودي بأنه رجل ذكيّ جدًّا، كثير التمحيص إلى درجة المغالاة.