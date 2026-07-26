خالد الغامدي يقدم استقالته من رئاسة النادي الأهلي

أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد الغامدي، استقالته رسميًا من منصبه، وذلك بعد ثلاثة أعوام قضاها على رأس إدارة النادي، مؤكدًا أن هذه المرحلة كانت من أبرز المحطات في مسيرته المهنية، وشهدت العديد من التحديات والإنجازات التي توجت بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.
وفي بيان نشره عبر حسابات النادي، عبّر الغامدي عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة الأهلي، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة استثنائية حملت الكثير من العمل والنجاحات، وقال إنه يغادر منصبه وهو على ثقة بقدرة النادي على مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
ووجه الغامدي شكره إلى أعضاء مجلس الإدارة، وصندوق الاستثمارات العامة، ومنسوبي النادي، والأجهزة الفنية والإدارية، ورابطة الجماهير، وكل من ساهم في دعم النادي أو اختلف معه بدافع الحرص على مصلحته.
كما خصّ جماهير الأهلي برسالة مؤثرة، مؤكدًا أنهم كانوا السند الحقيقي والشريك في كل نجاح تحقق خلال فترة رئاسته، معربًا عن امتنانه الكبير لما وجده من دعم ومساندة طوال السنوات الماضية.
واختتم الغامدي بيانه بالتأكيد على أن النادي الأهلي سيظل شامخًا بتاريخه وجماهيره، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة طريق النجاح والمنافسة على مختلف البطولات خلال المرحلة المقبلة، مختتمًا رسالته بعبارة: “شكرًا للأهلي، ولجماهيره الوفية”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م