جوشوا يفوز على الألباني برينغا بالضربة القاضية في نزال “The Comeback” العالمي للملاكمة في جدة

البلاد (جدة)
اختُتمت صباح اليوم الأحد، منافسات أمسية “The Comeback” للملاكمة، التي استضافتها “جدة سوبر دوم” ضمن فعاليات “تقويم جدة” وبالتعاون مع “موسم الرياض”.
وشهدت المنافسات إقامة 13 نزالًا بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة، حيث أسفرت عن ثلاثة انتصارات للملاكمين السعوديين، فيما خطف البريطاني أنتوني جوشوا الأضواء بفوزه على الألباني كريستيان برينغا بالضربة القاضية (KO) في النزال الرئيس من الجولة الثانية، وسط حضور جماهيري كبير.
وأحدث النزال الأخير، مفاجأة مبكرة للحضور بعدما نجح برينغا في إسقاط جوشوا مرتين خلال الجولة الأولى، بشكل غير متوقع، فيما استعاد جوشوا توازنه وفرض سيطرته في الجولة الثانية من النزال موجهًا سلسلة من اللكمات القوية التي وضعت منافسه تحت ضغط متواصل، قبل أن يحسم المواجهة بالضربة القاضية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب النزال، أعرب أنتوني جوشوا ورئيس شركة “ماتش روم” سبورت إيدي هيرن عن شكرهما لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على دوره الكبير في تطور رياضة الملاكمة عالميًا واستضافة هذه الأمسية الكبرى، مشيدين بالجهود المبذولة لدعم وتطوير رياضة الملاكمة في المملكة من خلال Saudi Boxing Commission، ومؤكدين أن ما تشهده المملكة من تطور في استضافة البطولات العالمية يعكس حجم الاهتمام بهذه الرياضة، ويعزز مكانتها بصفتها وجهةً عالميةً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.
وعبّر جوشوا في تصريح له على الحلبة عقب الانتصار عن سعادته بالفوز، مبينًا أن الأشهر السبعة الماضية كانت من أصعب الفترات في حياته، وأنه احتاج إلى الصبر والإصرار للوصول إلى هذه اللحظة، موضحًا أن منافسه برينغا ملاكم قوي منحه ذلك اختبارًا حقيقيًا داخل الحلبة، مؤكدًا أن الأبطال يتعرضون للسقوط لكنهم ينهضون ويواصلون الطريق.
واختتم جوشوا تصريحاته برسالة إلى الجماهير، أكد فيها عزمه على مواصلة مسيرته وتحقيق أهدافه، معربًا عن شكره لجماهير جدة والمملكة على الاستقبال والحضور.
وكانت الانطلاقة قوية مع إقامة عدد من النزالات التمهيدية (Undercard)، حيث استهل المصري محمد مبروك الأمسية بتحقيق الفوز على المكسيكي برايان زاباتا بقرار الحكام بالإجماع، قبل أن يحقق مواطنه عمر هيكل الفوز على الأرجنتيني براين كاستيانو بقرار الحكام بالإجماع.
وسجل السعودي سلطان المحمد حضوره المميز بعدما أنهى مواجهته أمام الإسباني إيفرين بيسالدوش بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، ليمنح الملاكمة السعودية أول انتصاراتها في الأمسية.
كما عزز السعودي محمد العقل الحضور المحلي بعدما تغلب على المالطي ليدون تشيركوب بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة، بعد أن أسقط منافسه أكثر من مرة قبل أن يحسم المواجهة.
وواصل السعودي زياد المعيوف النتائج الإيجابية للملاكمين السعوديين بعدما تفوق على التنزاني فرانك مانغو بقرار الحكام بالإجماع، محققًا ثالث الانتصارات السعودية في الأمسية.
وفي أحد النزالات، واصل الدنماركي جاكوب بانك عروضه القوية بعدما تفوق على البولندي بافيل أوغست بقرار الحكام بالإجماع عقب ثماني جولات، ليحسم بطاقات الحكام الثلاث بنتيجة (80 – 72)، ويحافظ على سجله الاحترافي الخالي من الهزائم.
ونجح البطل الأولمبي الأوكراني أوليكسندر خيجنياك في إيقاف الفرنسي ليني باتراخ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، وسط حضور ومساندة مواطنه بطل العالم للوزن الثقيل أوليكسندر أوسيك من المدرجات.
واحتاج الهندي نيشانت ديف إلى أقل من ثلاث دقائق لحسم نزاله أمام البيروفي سيزار دياز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، فيما أنهى الإيرلندي مايكي تالون مواجهته أمام أورلاندو بينو بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محققين انتصارين سريعين بالضربة القاضية.
واختتم الياباني ريتو تسوتسومي النزالات التي أُعلنت نتائجها، بعدما حسم مواجهته أمام المكسيكي ألفينو هيريرا بالضربة الفنية القاضية بعد 35 ثانية فقط من الجولة الثانية، ليواصل بدايته القوية في الملاكمة الاحترافية.
ونجح البريطاني جوش كيلي في الاحتفاظ بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) لوزن فوق المتوسط الخفيف، بعد فوزه على الإيرلندي كاويمهين أغياركو بقرار الحكام غير الإجماعي، في نزال شهد خصم نقطة منه وتعرضه لإصابة في الأنف، إلا أنه حافظ على أفضليته حتى النهاية، وذلك بعد العديد من المشاحنات التي سبقت النزال خلال “أسبوع الملاكمة”.
وفي المواجهة قبل الأخيرة، احتفظ البريطاني حمزة شيراز بلقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن فوق المتوسط، بعدما تغلب على الألماني سيمون زاخنهوبر بقرار الأغلبية.
وامتد النزال إلى 12 جولة، حيث جاء قرار الحكام بواقع (115 – 113) و(116 – 112) لصالح شيراز، مقابل بطاقة واحدة متعادلة بنتيجة (114 – 114)، ليواصل البطل البريطاني دفاعه الناجح عن لقبه العالمي.
ودخل شيراز المواجهة بحذر في جولاتها الأولى، قبل أن يرفع من نسق أداءه تدريجيًا ويُظهر تفوقه الفني على منافسه، الذي أبدى صلابة كبيرة ونجح في الصمود حتى النهاية رغم تعرضه لهجمات مؤثرة، كان أبرزها في الجولة الخامسة.
ورغم سيطرة شيراز على معظم الجولات، فإنه لم يتمكن من إنهاء النزال قبل نهايته، إذ صمد زاخنهوبر حتى الجرس الأخير.
وشهدت المنافسات إقامة 13 نزالًا بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة، حيث أسفرت عن ثلاثة انتصارات للملاكمين السعوديين، فيما خطف البريطاني أنتوني جوشوا الأضواء بفوزه على الألباني كريستيان برينغا بالضربة القاضية (KO) في النزال الرئيس من الجولة الثانية، وسط حضور جماهيري كبير.
وأحدث النزال الأخير، مفاجأة مبكرة للحضور بعدما نجح برينغا في إسقاط جوشوا مرتين خلال الجولة الأولى، بشكل غير متوقع، فيما استعاد جوشوا توازنه وفرض سيطرته في الجولة الثانية من النزال موجهًا سلسلة من اللكمات القوية التي وضعت منافسه تحت ضغط متواصل، قبل أن يحسم المواجهة بالضربة القاضية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب النزال، أعرب أنتوني جوشوا ورئيس شركة “ماتش روم” سبورت إيدي هيرن عن شكرهما لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على دوره الكبير في تطور رياضة الملاكمة عالميًا واستضافة هذه الأمسية الكبرى، مشيدين بالجهود المبذولة لدعم وتطوير رياضة الملاكمة في المملكة من خلال Saudi Boxing Commission، ومؤكدين أن ما تشهده المملكة من تطور في استضافة البطولات العالمية يعكس حجم الاهتمام بهذه الرياضة، ويعزز مكانتها بصفتها وجهةً عالميةً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.
وعبّر جوشوا في تصريح له على الحلبة عقب الانتصار عن سعادته بالفوز، مبينًا أن الأشهر السبعة الماضية كانت من أصعب الفترات في حياته، وأنه احتاج إلى الصبر والإصرار للوصول إلى هذه اللحظة، موضحًا أن منافسه برينغا ملاكم قوي منحه ذلك اختبارًا حقيقيًا داخل الحلبة، مؤكدًا أن الأبطال يتعرضون للسقوط لكنهم ينهضون ويواصلون الطريق.
واختتم جوشوا تصريحاته برسالة إلى الجماهير، أكد فيها عزمه على مواصلة مسيرته وتحقيق أهدافه، معربًا عن شكره لجماهير جدة والمملكة على الاستقبال والحضور.
وكانت الانطلاقة قوية مع إقامة عدد من النزالات التمهيدية (Undercard)، حيث استهل المصري محمد مبروك الأمسية بتحقيق الفوز على المكسيكي برايان زاباتا بقرار الحكام بالإجماع، قبل أن يحقق مواطنه عمر هيكل الفوز على الأرجنتيني براين كاستيانو بقرار الحكام بالإجماع.
وسجل السعودي سلطان المحمد حضوره المميز بعدما أنهى مواجهته أمام الإسباني إيفرين بيسالدوش بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، ليمنح الملاكمة السعودية أول انتصاراتها في الأمسية.
كما عزز السعودي محمد العقل الحضور المحلي بعدما تغلب على المالطي ليدون تشيركوب بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة، بعد أن أسقط منافسه أكثر من مرة قبل أن يحسم المواجهة.
وواصل السعودي زياد المعيوف النتائج الإيجابية للملاكمين السعوديين بعدما تفوق على التنزاني فرانك مانغو بقرار الحكام بالإجماع، محققًا ثالث الانتصارات السعودية في الأمسية.
وفي أحد النزالات، واصل الدنماركي جاكوب بانك عروضه القوية بعدما تفوق على البولندي بافيل أوغست بقرار الحكام بالإجماع عقب ثماني جولات، ليحسم بطاقات الحكام الثلاث بنتيجة (80 – 72)، ويحافظ على سجله الاحترافي الخالي من الهزائم.
ونجح البطل الأولمبي الأوكراني أوليكسندر خيجنياك في إيقاف الفرنسي ليني باتراخ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، وسط حضور ومساندة مواطنه بطل العالم للوزن الثقيل أوليكسندر أوسيك من المدرجات.
واحتاج الهندي نيشانت ديف إلى أقل من ثلاث دقائق لحسم نزاله أمام البيروفي سيزار دياز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، فيما أنهى الإيرلندي مايكي تالون مواجهته أمام أورلاندو بينو بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محققين انتصارين سريعين بالضربة القاضية.
واختتم الياباني ريتو تسوتسومي النزالات التي أُعلنت نتائجها، بعدما حسم مواجهته أمام المكسيكي ألفينو هيريرا بالضربة الفنية القاضية بعد 35 ثانية فقط من الجولة الثانية، ليواصل بدايته القوية في الملاكمة الاحترافية.
ونجح البريطاني جوش كيلي في الاحتفاظ بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) لوزن فوق المتوسط الخفيف، بعد فوزه على الإيرلندي كاويمهين أغياركو بقرار الحكام غير الإجماعي، في نزال شهد خصم نقطة منه وتعرضه لإصابة في الأنف، إلا أنه حافظ على أفضليته حتى النهاية، وذلك بعد العديد من المشاحنات التي سبقت النزال خلال “أسبوع الملاكمة”.
وفي المواجهة قبل الأخيرة، احتفظ البريطاني حمزة شيراز بلقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن فوق المتوسط، بعدما تغلب على الألماني سيمون زاخنهوبر بقرار الأغلبية.
وامتد النزال إلى 12 جولة، حيث جاء قرار الحكام بواقع (115 – 113) و(116 – 112) لصالح شيراز، مقابل بطاقة واحدة متعادلة بنتيجة (114 – 114)، ليواصل البطل البريطاني دفاعه الناجح عن لقبه العالمي.
ودخل شيراز المواجهة بحذر في جولاتها الأولى، قبل أن يرفع من نسق أداءه تدريجيًا ويُظهر تفوقه الفني على منافسه، الذي أبدى صلابة كبيرة ونجح في الصمود حتى النهاية رغم تعرضه لهجمات مؤثرة، كان أبرزها في الجولة الخامسة.
ورغم سيطرة شيراز على معظم الجولات، فإنه لم يتمكن من إنهاء النزال قبل نهايته، إذ صمد زاخنهوبر حتى الجرس الأخير.