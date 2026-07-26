“تقييم” تحيل 6 مخالفين للنيابة و72 للجنة المخالفات

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” نتائج أعمالها الرقابية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة.

وأوضحت الهيئة أنها أحالت 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، كما أحالت 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن لجنة النظر في المخالفات أصدرت 101 قرار خلال الفترة نفسها، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالحالات المنظورة.

وفي جانب المتابعة والرقابة، استقبلت الهيئة 88 بلاغاً، وفحصت 118 تقرير تقييم، كما طلبت 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين، واستدعت عدداً منهم لسماع أقوالهم، ضمن منظومة رقابية تهدف إلى تعزيز الالتزام المهني وضمان جودة أعمال التقييم.

كما نفذت “تقييم” 34 زيارة ميدانية لمنشآت التقييم في مختلف المناطق، وأسهمت جهودها الرقابية في تصحيح 6 مخالفات قبل تصعيدها للإجراءات النظامية، بما يعكس نهج الهيئة في دعم الامتثال ومعالجة المخالفات قبل تفاقمها.

وأكدت الهيئة أهمية التزام المقيّمين المعتمدين بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة للمهنة، بما يسهم في رفع جودة خدمات التقييم وحماية المتعاملين في القطاع.

ودعت “تقييم” جميع الممارسين والمتعاملين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بنظام المقيّمين المعتمدين أو القواعد المنظمة للمهنة عبر قنواتها الرسمية، دعماً لجهودها في تعزيز الشفافية والالتزام المهني في قطاع التقييم.