تغريدة الأمير فيصل بن تركي تثير تساؤلات جماهير النصر

أشعل الأمير فيصل بن تركي، الرئيس الأسبق لنادي النصر، موجة واسعة من التفاعل بين جماهير “العالمي”، بعدما نشر تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، بالتزامن مع التطورات المالية والإدارية التي يعيشها النادي خلال الفترة الحالية.

واكتفى الأمير فيصل بن تركي بنشر الرمز “-” دون إرفاق أي تعليق أو توضيح، الأمر الذي فتح باب التأويلات أمام جماهير النصر، التي ربطت التغريدة بالأزمة المالية التي يمر بها النادي، وما صاحبها من تأثير على تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية.

وتزامنت التغريدة مع تقارير إعلامية تحدثت عن صعوبات مالية تواجه النصر، انعكست على قدرة النادي في إبرام صفقات جديدة، في ظل القيود المفروضة على الإنفاق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن ديون النادي تجاوزت 800 مليون ريال، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فرض رقابة مالية مشددة، مع تعليق تسجيل التعاقدات الجديدة إلى حين معالجة الالتزامات المالية وتوفير السيولة اللازمة.

ولم يعلق الأمير فيصل بن تركي على المقصود من تغريدته، إلا أنها حظيت بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء جماهير النصر حول دلالاتها، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل النادي على المستويين المالي والإداري.