ترينكاو يخوض أول مران مع الأهلي في البرتغال

رحب لاعبو الأهلي بالوافد الجديد البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو الذي يخوض أول مران له مع الفريق اليوم، الأحد، وذلك خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة “إكس”، جانبًا من ترحيب اللاعبين بزميلهم البرتغالي، معلقًا: “مرحبًا بك ترينكاو”.

وكان الأهلي أنهى تعاقده مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، قادمًا من سبورتنغ لشبونة، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

مسيرة احترافية مميزة

تحفل مسيرة فرانسيسكو بمحطات احترافية مميزة في الملاعب الأوروبية، حيث مثّل أندية سبورتنغ لشبونة، وبرشلونة، ووولفرهامبتون، وسبورتينغ براغا، واكتسب خلالها خبرات متنوعة في الدوري البرتغالي والإسباني والإنجليزي.

وخلال مسيرته، خاض 327 مباراة رسمية، سجل فيها 62 هدفًا، إلى جانب صناعته 57 هدفًا، وهي أرقام تعكس قدراته الهجومية وإسهامه المستمر في صناعة الفارق.

ويحمل اللاعب سجلًا حافلًا بالإنجازات على المستويين المحلي والقاري، إذ تُوِّج بلقب دوري الأمم الأوروبية (2024-2025)، وحقق لقب الدوري البرتغالي في موسمين متتاليين (2023-2024 و2024-2025)، كما أحرز كأس البرتغال (2024-2025)، وسبق له الفوز بكأس ملك إسبانيا (2020-2021)، إلى جانب تتويجه بكأس الدوري البرتغالي (2019-2020).

وعلى الصعيد الفردي، تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري البرتغالي خلال موسم (2025-2026)، ليؤكد مكانته كأحد أبرز صناع اللعب في الكرة الأوروبية.