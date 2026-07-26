تدشين خدمة بطاقة “مسلم جديد” على “توكلنا”

البلاد (جدة)

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم (الأحد)، خدمة بطاقة “مسلم جديد” الرقمية.