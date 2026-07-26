تدشين خدمة بطاقة “مسلم جديد” على “توكلنا”

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم (الأحد)، خدمة بطاقة “مسلم جديد” الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف المشروع إلى أتمتة جميع مراحل طلب الدخول في الإسلام، إذ ترتبط الخدمة بتطبيق “توكلنا” الذي تظهر فيه فور اعتمادها، بما يتيح سهولة الوصول إليها والتحقق منها بالتكامل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
يذكر أن المشروع يسهم في تحسين جودة البيانات، وإصدار تقارير وإحصاءات دقيقة تدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب توفير رمز تحقق (QR Code) يضمن موثوقية البطاقة وصحة صدورها من الجهة الرسمية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م