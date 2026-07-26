تجمع مطارات الثاني يحقق إنجازات تشغيلية واستدامة نوعية خلال الربع الثاني من عام 2026

البلاد (الرياض)
واصل تجمع مطارات الثاني تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثاني من عام 2026، عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم مستهدفات الاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات التابعة له.
وسجّلت مطارات التجمع خلال الربع الثاني نموًا في حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين (3.98) ملايين مسافر عبر (36.6) ألف رحلة جوية، بما يعكس تنامي الحركة الجوية، وزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي في المناطق التي يخدمها التجمع.
وشهد الربع الثاني إطلاق مركزين للعمليات لطيران ناس في مطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، في خطوة تعزز القدرات التشغيلية للمطارين، وتسهم في دعم خطط التوسع للناقل الجوي، ورفع كفاءة إدارة العمليات الجوية، واستيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين والرحلات.
وفي إطار التزامه بالاستدامة البيئية، حصلت خمسة مطارات تابعة لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني في برنامج الاعتماد الكربوني للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، وهي: (مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار نجران الدولي، ومطار شرورة، ومطار وادي الدواسر، ومطار الوجه)، في إنجاز يعكس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الأداء البيئي في المطارات التابعة للتجمع.
كما وقّع تجمع مطارات الثاني مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني للتشجير، تهدف إلى زراعة (300) ألف شجرة بحلول عام 2030 في عدد من المواقع التابعة للتجمع، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين المشهد البيئي، ودعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وجهود المملكة في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
وواصل التجمع خلال الفترة ذاتها تنفيذ مبادرات تطويرية لتحسين تجربة المسافر، ورفع كفاءة المرافق والخدمات التشغيلية؛ بما يعزز جاهزية المطارات التابعة له، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة.
وتأتي هذه الإنجازات امتدادًا للجهود المبذولة في تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وترسيخ مبادئ الاستدامة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحورًا رئيسًا للنقل الجوي.
وسجّلت مطارات التجمع خلال الربع الثاني نموًا في حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين (3.98) ملايين مسافر عبر (36.6) ألف رحلة جوية، بما يعكس تنامي الحركة الجوية، وزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي في المناطق التي يخدمها التجمع.
وشهد الربع الثاني إطلاق مركزين للعمليات لطيران ناس في مطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، في خطوة تعزز القدرات التشغيلية للمطارين، وتسهم في دعم خطط التوسع للناقل الجوي، ورفع كفاءة إدارة العمليات الجوية، واستيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين والرحلات.
وفي إطار التزامه بالاستدامة البيئية، حصلت خمسة مطارات تابعة لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني في برنامج الاعتماد الكربوني للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، وهي: (مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار نجران الدولي، ومطار شرورة، ومطار وادي الدواسر، ومطار الوجه)، في إنجاز يعكس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الأداء البيئي في المطارات التابعة للتجمع.
كما وقّع تجمع مطارات الثاني مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني للتشجير، تهدف إلى زراعة (300) ألف شجرة بحلول عام 2030 في عدد من المواقع التابعة للتجمع، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين المشهد البيئي، ودعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وجهود المملكة في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
وواصل التجمع خلال الفترة ذاتها تنفيذ مبادرات تطويرية لتحسين تجربة المسافر، ورفع كفاءة المرافق والخدمات التشغيلية؛ بما يعزز جاهزية المطارات التابعة له، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة.
وتأتي هذه الإنجازات امتدادًا للجهود المبذولة في تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وترسيخ مبادئ الاستدامة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحورًا رئيسًا للنقل الجوي.