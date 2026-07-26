تتويج سعودي في منافسات مونديال الرياضات الإلكترونية

اختتم فريق Team Vision السعودي مشاركته في منافسات بطولة تيم فايت تاكتيكس ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بالتتويج باللقب إثر فوزه على فريق Aurora Gaming الصربي بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة أليانز فولت.

وحقق الفريق السعودي الجائزة المالية البالغة 150 ألف دولار أمريكي، إلى جانب 1000 نقطة عززت موقعه في صدارة الترتيب العام لبطولة الأندية بالتساوي مع فريق Natus Vincere الأوكراني.

وجاء تتويج الفريق السعودي بعد مشوار مميز في الأدوار الإقصائية، إذ تجاوز فريق Virtus.pro بنتيجة (2-1)، ثم تغلب على Flash Wolves بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي، قبل أن يحسم المواجهة النهائية أمام Aurora Gaming بثلاثة انتصارات متتالية دون مقابل.

وكان Team Vision قد استهل مشواره في البطولة بخسارة أمام Flash Wolves ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بفوز مستحق على فريق T1 بنتيجة (2-0)، ليضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، ويواصل بعدها عروضه القوية حتى التتويج باللقب.

وفرض الفريق السعودي سيطرته على مجريات النهائي منذ المباراة الأولى، وواصل تفوقه في المواجهتين الثانية والثالثة، إذ نجح لاعب الفريق ZhenBai في حسم المواجهة الأخيرة بأداء تكتيكي مميز، ليمنح فريقه لقب البطولة.

وبعد التتويج، أوضح لاعب الفريق MoGG أن الاستعداد الجيد ومعرفة أسلوب لعب الفريق المنافس أسهما في تحقيق الفوز، معربًا عن سعادته بالتتويج، ومقدمًا شكره للجماهير وعائلته على الدعم الذي حظي به طوال منافسات البطولة.

وشهدت البطولة تتويج اللاعب يان “Flancy” لينغيو بجائزة سوني لأفضل لاعب، بعد مساهمته البارزة في قيادة Team Vision إلى اللقب، لينال جائزة مالية إضافية قدرها (25) ألف دولار أمريكي، مؤكدًا أن الإنجاز جاء بفضل العمل الجماعي لجميع أعضاء الفريق، وموجهًا شكره للجماهير ولجميع العاملين خلف الكواليس.

وكان فريق Aurora Gaming قد بلغ المباراة النهائية بعد مشوار قوي مدعوم بوجود اللاعب غي ووشين “Huanmie”، حامل لقب بطولة تاكتيشنز كراون الفردية، ونجح خلال البطولة في إقصاء فريق Weibo Gaming حامل لقب نسخة عام 2025، إلا أن الفريق السعودي تفوق عليه تكتيكيًا وحسم اللقب لصالحه.

ورفع هذا الإنجاز رصيد Team Vision إلى (1750) نقطة في ترتيب بطولة الأندية، متساويًا مع فريق NAVI في الصدارة، فيما تمثل بطولة تيم فايت تاكتيكس آخر مشاركة للفريق السعودي ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، على أن يتحدد الترتيب النهائي لبطولة الأندية مع ختام منافسات البطولة.