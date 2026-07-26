انفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد)، بانفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، في حادثة تسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وذكرت وكالتا “تسنيم” و”مهر” الإيرانيتان أن الناقلة تعرضت للانفجار عقب خروجها عن المسار الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية للسفن العابرة في المضيق، مشيرتين إلى أن طهران سبق أن حذرت السفن من مغادرة المسارات المعلنة وحمّلت أي سفينة تخالف مسؤولية العواقب المترتبة.

يأتي الحادث في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بانتشار الألغام البحرية في مضيق هرمز، التي تعد من أبرز العقبات أمام عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، خاصة بعد أشهر من التوترات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة وما رافقها من تهديدات للممرات البحرية الحيوية.

وتزامن الحادث مع إعلان إيران تعليق عملياتها العسكرية ضد دول المنطقة، بعد توقف الضربات الأمريكية خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن بلاده أوقفت عملياتها الانتقامية استناداً إلى مبدأ “الرد بالمثل” بعد توقف الهجمات الأمريكية.

وتشهد المنطقة توتراً متواصلاً منذ انهيار التفاهم المؤقت بين واشنطن وطهران في السابع من يوليو الجاري، عقب هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز أعقبها رد أمريكي بغارات جوية على أهداف داخل إيران، ما أدى إلى تصاعد المخاطر الأمنية في الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية.