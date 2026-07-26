المملكة تتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللمفاوية النسيجية

تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل اليتيم “صابر إسحاق محمد سليمان”، البالغ من العمر 4 سنوات، الذي يعاني من اشتباه بإصابته بمرض اللمفاوية النسيجية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان.

وشملت الخطة الطبية استكمال الفحوصات التشخيصية اللازمة لتأكيد الحالة، بما يشمل إجراء فحص رحلان الهيموغلوبين (Hemoglobin Electrophoresis)، إلى جانب الفحوصات الجينية عند الحاجة، تمهيدًا لتحديد التشخيص النهائي ووضع الخطة العلاجية المناسبة، مع متابعة حالته من قبل فريق طبي متخصص في مركز الحسين للسرطان.

وتأتي تلك الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتاجين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.