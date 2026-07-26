الكويت: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن ضبط خلية إرهابية

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الأحد)، صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط خلية إرهابية داخل البلاد، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وأوضحت الوزارة أنها تتعامل بكل شفافية مع أي قضايا أو وقائع ذات صلة بالأمن الوطني، وأنه في حال ضبط أي قضية من هذا النوع أو غيرها فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت بالجميع إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن المرجع الرسمي للأخبار والمعلومات هو الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية والجهات الرسمية في الدولة.

وحذرت “الداخلية الكويتية” من أن نشر أو إعادة تداول الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة يعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.