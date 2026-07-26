القيادة تهنئ رئيس جمهورية المالديف بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.